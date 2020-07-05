Прямой эфир

Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская Федерация является единственной страной, у которой есть историческое право выдвигать требования к Киеву, потому что именно Москва на протяжении веков защищала, развивала и расширяла украинскую территорию. Такое мнение высказал российский сенатор Сергей Цеков.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Политик напомнил, что в момент объединения Украины и России в 1654 году к украинским землям относилась небольшая территория.

«Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России», — сказал Цеков в беседе с «РИА Новости».

По его словам, Украина как государство состоялось благодаря России

«Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией», — заключил Цеков.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской Конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

Позже замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что украинская делегация на переговорах политсоветников стран «нормандской четверки» в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в Конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020