Российская Федерация является единственной страной, у которой есть историческое право выдвигать требования к Киеву, потому что именно Москва на протяжении веков защищала, развивала и расширяла украинскую территорию. Такое мнение высказал российский сенатор Сергей Цеков.

Политик напомнил, что в момент объединения Украины и России в 1654 году к украинским землям относилась небольшая территория.

«Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России», — сказал Цеков в беседе с «РИА Новости».

По его словам, Украина как государство состоялось благодаря России

«Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией», — заключил Цеков.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской Конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

Позже замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что украинская делегация на переговорах политсоветников стран «нормандской четверки» в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в Конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.