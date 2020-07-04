Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

Россия не имеет права требовать что-либо от Украины, заявил 4 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика», — приводит его слова ТАСС.

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» прошла 3 июля в Берлине. Со стороны Украины во встрече участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, возглавлявший украинскую делегацию. С российской стороны участвовал заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Перед началом встречи издание Der Spriegel сообщило, что Россия требует от Украины представления проекта Конституции, в котором будет закреплен особый статус Донбасса. Кроме того, Москва настаивает на реализации «формулы Штайнмайера», которая предусматривает введение механизма местного самоуправления в отдельных районах ДНР и ЛНР.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за ситуацию Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса ДНР и ЛНР, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» — Россией, Украиной, Францией и Германией — был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений.