В Китае в 2012 году вирус близкий к SARS-CoV-2 мог стать причиной трех смертей

В Китае в 2012 году произошла вспышка заболевания очень генетически близкого к коронавирусу SARS-CoV-2. Во время нее скончались три человека. С таким утверждением выступила в воскресенье, 5 июля, британская газета The Sunday Times.

По мнению авторов статьи, образцы потенциально смертельного вируса больше шести лет хранились в Уханьском институте вирусологии. Китайские исследователи, отмечает издание, обнаружившие и изучавшие коронавирус под названием RaBtCov/4991, которое впоследствии поменялось на RaTG13, умалчивали о его возможной связи со вспышкой, произошедшей в 2012 году.

Вызвало вопросы у экспертов, опрошенных газетой, малое количество публикаций, посвященных изучению нового вируса, несмотря на его потенциальную опасность для человека. В институте пока не ответили на запросы, полученные от сотрудников британского издания.

Отталкиваясь от диссертации двух врачей из Китая, авторы публикации заявляют, что в середине 2012 года в больницу в Куньмине (провинция Юньнань) в течение недели поступили шесть мужчин с тяжелой пневмонией, участвовавших в очистке заброшенной медной шахты от экскрементов летучих мышей. У пациентов наблюдались симптомы, напоминающие заражение коронавирусом SARS-CoV-1, который является возбудителем атипичной пневмонии, эпидемия которой произошла в 2002-2003 годах, охватив 26 стран. Диагноз не подтвердился, но в последствии у четырех пациентов (двое к тому моменту уже умерли) в крови были обнаружены антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу.

В общей сложности трое из всех заболевших не выжили. Опасную шахту изучили китайские ученые, в том числе из Уханьского института вирусологии, куда ранее были переданы образцы крови заболевших. Во взятых в пещере образцах экскрементов 276 летучих мышей был обнаружен, помимо прочих коронавирусов, и единственный новый штамм, похожий на SARS-CoV-1. Однако в научной статье, вышедшей в 2016 году ничего не говорится о вспышке 2012 года и ее возможных жертвах.

Издание подчеркивает, что вопрос о происхождении нового коронавируса, распространившегося по миру в этом году и вызвавшего пандемию, остается открытым и будет изучаться экспертной группой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая должна приступить к работе в КНР уже в ближайшие дни.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.

В последнее время власти США и некоторых стран Европы заявляют об ответственности Китая за возникновение пандемии коронавируса. Не исключаются версии и об искусственном происхождении вируса. Пекин обвинения категорически отвергает.

В начале июня норвежский ученый-вакцинолог Биргер Сёренсен обвинил китайских и американских ученых в создании коронавируса.