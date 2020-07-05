Прямой эфир
Сюжет:

Индиец приобрел золотую защитную маску почти за $4 тысячи

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде на фоне пандемии коронавируса заказал для себя у ювелира защитную маску из золота весом почти 2,5 кг.

COVID не малярия: ученые просят отказаться от гидроксихлорохина
Фармакологи предлагают исключить препарат из рекомендаций Минздрава, так как его эффективность против коронавируса не доказана

Как рассказал индиец в беседе с «РИА Новости», такая идея пришла ему в голову когда он увидел на улице человека в маске из серебра.

«Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота», — рассказал собеседник агентства.

Маска обошлась заказчику примерно в $3870. По словам Кураде в ней, есть небольшие отверстия для дыхания.

По последним данным индийского минздрава, в стране коронавирусом в общей сложности заразились 648 315 человек, из них 394 433 выздоровели, 18 655 заразившихся умерли.

Согласно данным Worldometer на утро 5 июля, на планете зарегистрировано свыше 11,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 533 тыс. человек, вылечились — свыше 6,4 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020