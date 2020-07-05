Индиец приобрел золотую защитную маску почти за $4 тысячи

Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде на фоне пандемии коронавируса заказал для себя у ювелира защитную маску из золота весом почти 2,5 кг.

Как рассказал индиец в беседе с «РИА Новости», такая идея пришла ему в голову когда он увидел на улице человека в маске из серебра.

«Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота», — рассказал собеседник агентства.

Маска обошлась заказчику примерно в $3870. По словам Кураде в ней, есть небольшие отверстия для дыхания.

По последним данным индийского минздрава, в стране коронавирусом в общей сложности заразились 648 315 человек, из них 394 433 выздоровели, 18 655 заразившихся умерли.

Согласно данным Worldometer на утро 5 июля, на планете зарегистрировано свыше 11,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 533 тыс. человек, вылечились — свыше 6,4 млн.