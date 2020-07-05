Далай-лама пообещал прожить до 113 лет

Незадолго до своего 85-летия Далай-лама XIV Тензин Гьяцо пообещал прожить до 113 лет. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил почетный представитель буддийского лидера в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

По его словам, Далай-лама XIV всю жизнь посвятил распространению общечеловеческих ценностей, таких как любовь, доброта, сострадание и терпимость. Также верховный лама Калмыкии подчеркнул, что лидер последователей тибетского буддизма призывает всех жить мирно, «в духе диалога, единения и дружбы», проявлять ко всем уважение, распространять в мире «ненасильственный подход».

Себя Далай-лама называет простым монахом, для буддистов он — воплощение Будды сострадания Авалокитешвары, отметил Ринпоче.