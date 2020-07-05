Американка обновила рекорд по поеданию хот-догов

Новый рекорд ежегодного конкурса по поеданию хот-догов в Нью-Йорке среди женщин установила американка Мики Судо. Девушка проглотила 48,5 штук за 10 минут.

При этом женщина побила не только рекорд конкурса, но и свой собственный: 41 хот-дог она съела в 2017 году. Во время прошлогоднего соревнования она смогла проглотить только 31 штуку. Судо с 2014 года является бессменной победительницей этого конкурса

Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году. Тогда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. После этого конкурс проводится ежегодно. Исключением стали годы Второй мировой войны.