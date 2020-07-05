Эксперт рассказал о пользе брачного договора

Брачный договор не представляет необходимости, если в брак решили вступить молодые люди, не успевшие до создания семьи приобрести недвижимость, бизнес или иное значимое имущество. При этом в целом заключение такого контракта является весьма полезным. Об этом в воскресенье, 5 июля, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По мнению юриста, «в период, когда еще нечего делить, брачный договор ставит под сомнение доверие супругов друг к другу».

Совсем иное, если у кого-то из будущих супругов есть состоятельные родственники и они хотят сделать дорогостоящий подарок на свадьбу, или же кто-то из молодых наследует значимое имущество. В таком случае будущим мужу и жене лучше сразу определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.

Также можно включить в контракт иные положения за исключением тех, которые запрещает Семейный кодекс. Например, не могут быть отрегулированы права и обязанности супругов в отношении детей, уточнил эксперт.

Миронов также отметил пользу договора для давно созданной крепкой и успешной семьи. Он представляет собой некую страховку, «которая лишь укрепляет отношения, обеспечивает гарантии каждого из них на случай, если вдруг случится беда».

14 ноября 2019 года депутаты Госдумы Тамара Плетнева и Павел Крашенинников внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий ряд поправок в Семейный кодекс, в частности те, которые должны исключить возможность отмены брачного договора, если суд сочтет, что одна из сторон «в крайне неблагоприятном положении». Даже если изначально был составлен брачный договор и супруги оговорили, что квартиру покупают из средств мужа, жена может претендовать на нее.