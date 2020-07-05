Группа The Hatters открыла сезон автоконцертов в Москве

Цикл летних автоконцертов под названием Live & Drive стартовал в субботу, 4 июля, в московских «Лужниках». Открыла фестиваль рок-группа The Hatters из Санкт-Петербурга. На парковке спорткомплекса собралось порядка 200 автомобилей.

Артисты выступали на сцене, а звук передавался зрителям через динамики автомобиля по FM-частоте. Автоконцерты позволяют слушать музыкантов в живом исполнении и при этом соблюдать требование социальной дистанции, сообщает РЕН ТВ.

Зрители концерта во время выступления музыкантов начали выходить из машин, чтобы потанцевать под композиции группы. При этом организаторы строго следили, чтобы люди не покидали свои парковочные места и соблюдали дистанцию.

Вместо традиционных аплодисментов на парковке спорткомплекса звучали сигналы автомобилей.

В рамках Live & Drive также состоятся концерты других музыкантов, среди которых певица Zivert, Леонид Агутин, группа «Сплин», Диана Арбенина и Баста.