Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму ради спасения своей страны. Об этом он сообщил в интервью украинской службе Би-би-си.

Политик также выразил мнение, что у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского мало опыта. По словам Порошенко, все уголовные дела, которые возбуждены против него, — «месть неопытного политика, который считает, что таким способом получится решить его проблему».

«Он [Зеленский] довольно неопытен. И его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все пять лет моего президентства, точно играет негативную роль», — подчеркнул бывший украинский президент.

В отношении Порошенко на Украине возбуждено не менее 10 уголовных дел. В июне он стал фигурантом по делу замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, в рамках которого бывшего президента Украины подозревают в предоставлении заведомо незаконного приказа, побудившего Семочко к превышению полномочий.

1 июля в ходе судебного заседания по данному делу Порошенко оскорбил прокурора. Кроме того, на этом слушании Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой с фразой: «Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте».