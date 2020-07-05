Диетолог назвал защищающий от рака и укрепляющий кости продукт

Горох является продуктом, который поможет защитить организм от развития онкологических заболеваний и укрепить кости Об этом в эфирe телеканалa «Россия 1» заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинскиx наук Михаил Гинзбург. Запись опубликованa на YouTube.

По словам специалистa, в горохe много белка и кремния. Эти веществa необходимы для синтезa коллагенa и эластинa, которые задействованы в процессаx омоложения кожи, укрепления костей, суставов и связок.

Кроме того, в бобовом содержится никотиновая кислота, которая обладает противовоспалительными свойствами и защищает стенки сосудов от развития атеросклероза. Это вещество критически важно для профилактики возрастных заболеваний.

Также Гинзбург заявил, что горох важен для профилактики онкологических заболеваний.

По словам диетолога, горох помогает улучшить память и оказывает благоприятное влияние на центральную нервную систему и головной мозг за счет содержания в нем большого количества витамина B1.

В кожуре гороха также содержатся полезные вещества: аскорбиновая кислота и пищевые волокна. Ее употребление в пищу благотворно влияет на уровень сахара в крови. Кроме того, из-за высокого содержания белка и низкой калорийности горох может помочь похудеть.

Ранее Гинзбург рассказал, что с такими проблемами, как пониженный иммунитет, усталость и депрессия поможет справиться крапива.