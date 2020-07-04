Более 10 полицейских пострадали при разгоне вечеринки в Лондоне

Не менее 11 сотрудников лондонской полиции пострадали в результате разгона незаконной музыкальной вечеринки в ночь на 4 июля в районе Хаммерсмит и Фулэм. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Правоохранители выехали на место происшествия после того, как местные жители пожаловались на шум, антисоциальное поведение и столкновения между отдыхающими. Присутствующие на вечеринке оказали сопротивление при задержании, в том числе закидывали полицейских различными предметами.

В результате 11 правоохранителей пострадали, двое из них получили переломы, остальные незначительные ранения. Сейчас лондонская полиция разыскивает причастных к беспорядкам, пока никто не арестован.

В ряде британских городов с субботы снят ряд ограничительных мер: открылись кафе, пабы и рестораны. С 1 июня в Великобритании началась новая стадия выхода из карантина, которая разрешила гражданам встречаться на улицах.

По данным портала Worldometer на 4 июля, в Великобритании зафиксировали 284 276 случаев COVID-19, скончались 44 131 пациентов.