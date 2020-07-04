Прямой эфир

Более 10 полицейских пострадали при разгоне вечеринки в Лондоне

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 11 сотрудников лондонской полиции пострадали в результате разгона незаконной музыкальной вечеринки в ночь на 4 июля в районе Хаммерсмит и Фулэм. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Правоохранители выехали на место происшествия после того, как местные жители пожаловались на шум, антисоциальное поведение и столкновения между отдыхающими. Присутствующие на вечеринке оказали сопротивление при задержании, в том числе закидывали полицейских различными предметами.

В результате 11 правоохранителей пострадали, двое из них получили переломы, остальные незначительные ранения. Сейчас лондонская полиция разыскивает причастных к беспорядкам, пока никто не арестован.

В ряде британских городов с субботы снят ряд ограничительных мер: открылись кафе, пабы и рестораны. С 1 июня в Великобритании началась новая стадия выхода из карантина, которая разрешила гражданам встречаться на улицах.

По данным портала Worldometer на 4 июля, в Великобритании зафиксировали 284 276 случаев COVID-19, скончались 44 131 пациентов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020