Авария с грузовиком произошла в Рязанской области

В субботу, 4 июля, на автодороге Рязань–Солотча у поворота на Поляны случилось ДТП. По данным Госавтоинспекции, столкнулись ВАЗ-2112 и грузовой автомобиль с полуприцепом.

В результате травмы получил один человек. Об этом сообщает РИА «7 новостей». На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

30 июня в Калужской области один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате ДТП с двумя автомобилями. Авария произошла на трассе М-3 «Украина».