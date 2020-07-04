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Авария с грузовиком произошла в Рязанской области

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В субботу, 4 июля, на автодороге Рязань–Солотча у поворота на Поляны случилось ДТП. По данным Госавтоинспекции, столкнулись ВАЗ-2112 и грузовой автомобиль с полуприцепом.

В результате травмы получил один человек. Об этом сообщает РИА «7 новостей». На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

30 июня в Калужской области один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате ДТП с двумя автомобилями. Авария произошла на трассе М-3 «Украина».

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