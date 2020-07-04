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В Москве пенсионер насмерть забил ходунками соседа по палате в больнице

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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74-летний пациент одной из столичных больниц убил соседа по палате, забив его ходунками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России в субботу, 4 июля.

«По данным следствия, 3 июля 2020 года мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, нанес множественные удары ходунками соседу по палате», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что врачи безуспешно пытались реанимировать 78-летнего мужчину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Нападавший находится под домашним арестом.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В январе прошлого года пациент больницы в Киеве костылем убил соседа по палате. По предварительным данным, 44-летний мужчина избил костылем соседа по палате, поскольку тот кричал и мешал спать. Погибший был бездомным.

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