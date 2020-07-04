Российского военного обнаружили мертвым в квартире в Армении

Тело российского военнослужащего обнаружили в съемной квартире в армянском городе Гюмри. Об этом сообщили в Южном военном округе (ЮВО) в субботу, 4 июля.

По предварительным данным, причиной смерти стали личные обстоятельства.

«4 июля 2020 года в городе Гюмри вне территории воинской части был обнаружен находившийся во внеслужебное время на съемной квартире военнослужащий контрактной службы 102-й российской военной базы. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Командование части и правоохранители проводят расследование его гибели.

8 июня сообщалось о проверке, которую организовало командование Рязанского гарнизона совместно с полицейскими по факту гибели военнослужащего в воинской части Воздушно-десантных войск в результате огнестрельного ранения.

По предварительным данным, военнослужащий грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием. В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего.