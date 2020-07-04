В Москве в результате ДТП пострадали три человека

В Москве на МКАД произошла авария с участием двух машин, в результате чего три человека пострадали. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 60-м км дороги в 16:50 мск, передает «РИА Новости».

Согласно версии правоохранительных органов, водитель «Газели» во время движения по первой полосе пытался уйти от столкновения с Audi, которая выезжала с Рублево-Успенского шоссе, и в итоге столкнулся с Mercedes, ехавшим по третьей полосе дороги.

Ранее в этот день стало известно, что восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске. ДТП произошло по улице 24-й Северной. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.