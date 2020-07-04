В Омске уходящий от столкновения автомобиль сбил восемь человек

Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по городу 4 июля.

ДТП произошло по улице 24-й Северной. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.

«Выезжающий со второстепенной дороги автомобиль «Ниссан Патрол» не предоставил автомобилю «Мерседес» преимущества в движении. В результате чего в районе остановки общественного транспорта «ул. 16-я Амурская» водитель автомобиля «Мерседес», уходя от столкновения, не справился с управлением и допустил наезд на торговый павильон», — уточнили в полиции.

Угрозы для жизни людей нет, большинство из них получили ссадины и ушибы.

В апреле в Омской области водитель «УАЗа» допустил наезд на стелу. Погиб пассажир автомобиля.