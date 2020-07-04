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Обучающая программа научит «Лидеров России» выявлять фейки

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Фото: ТАСС/ura.ru
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Мастерская управления «Сенеж» запустила обучающую программу, которая помогает распознавать фейки. Первыми участниками онлайн-платформы под названием «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации» станут финалисты и победители конкурса «Лидеры России». Об этом в субботу, 4 июля, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

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«Обучение заочное (с использованием современных образовательных технологий) и будет проходить в период с 27 июля по 4 декабря 2020 года», — отметили в организации.

Слушатели программы познакомятся с основными критериями правдивости информации и обучатся способам выявления фейковых недостоверных, так как, по мнению первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, уметь отличать правду от неправды критически важно для любого управленца.

Он уверен, что в современном мире объекты управления для многих менеджеров разного звена находятся слишком далеко друг от друга, а из-за развития онлайн-сферы их «руками не проверишь». Именно поэтому каждому управленцу необходимо уметь анализировать и обрабатывать полученную информацию и уже на основе этого принимать решения.

«Современному лидеру для принятия решений нужны определенные компетенции. Одна из них — умение отделить ложную, не подкрепленную ничем информацию от фактов», — отметил, в свою очередь, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Первыми слушателями курса станут «Лидеры России».

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон в зависимости от тяжести последствий предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а также в виде лишения свободы на срок до трех или пяти лет.

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