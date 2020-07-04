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В КНДР поддержали выбор народа России на голосовании по поправкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) с уважением относится к решению граждан России поддержать внесение изменений в Конституцию РФ. Соответствующее заявление представителя МИД страны опубликовано в субботу, 4 июля, на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

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«Мы рады, что успешно проводилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, и уважаем выбор российского народа», — сказано в сообщении. Как уточняется, поправки в российскую Конституцию «стали свершившимся фактом».

Ранее в субботу текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Голосование по поправкам к Основному закону страны завершилось 1 июля. Центризбирком официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан). Итоговая явка по стране составила 67,97%.

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