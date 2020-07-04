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Названы опасные для сна позы

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Фото: Depositphotos
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Неправильная поза во время сна может привести к ряду проблем с поясницей и мышцами. Об этом рассказал врач пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь.

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К проблемам с позвоночником — поясницей и шеей — может привести сон на боку и на животе. Также специалист не рекомендовал спать с опорой на подушку.

«Ведь в этой позе позвоночник находится в разной степени искривленности, так что неудивительно, что она может привести к болям в пояснице», — цитирует врача издание Huanqiu.

По мнению доктора, стоит подкладывать подушку под согнутые колени, так как в этой позе мышцы смогут полностью расслабиться. Тем, кто любит спать на боку, согнув одну ногу, он посоветовал подложить опору под поднятую руку и ногу, которая находится не в прямом положении.

Как сообщалось в июне, чтобы лучше спать по ночам, вечером следует пить теплое молоко и ромашковый чай.

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