В МИД РФ призвали решать вопросы деконфликтинга в Сирии с ООН и Дамаском

Вопросы механизма ООН по деконфликтингу гражданских объектов в Сирии должны решаться управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в координации с официальным Дамаском. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном 4 июля на сайте ведомства.

«Россия всегда исходила из того, что вопросы деконфликтинга гражданских объектов и оказания гуманитарной помощи должны решаться УКГВ в прямом взаимодействии с законным правительством САР, страны — члена ООН. Неоднократно указывали на недопустимость произвольного наделения «защищенным статусом» неких объектов в Идлибе, к которым ООН доступа не имеет. А значит, не может удостовериться, используются ли данные объекты по прямому назначению или захвачены террористами и переоборудованы в военные локации», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что этот механизм был создан в 2014 году как «односторонняя инициатива» ООН, который не является юридически обязывающим инструментом. При этом правительство Сирии оказалось «выведено за скобки» данной работы, в то время как УКГВ «подписало некую декларацию с боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии».

18 июня агентство Reuters сообщило о выходе Российской Федерации из механизма ООН, защищающего «госпитали и доставку гуманитарной помощи в Сирии от нанесения урона воюющими сторонами».

26 июня постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов назвал подобную подачу информации некорректной.

По его словам, никаких официальных соглашений с ООН, а тем более подписанных, относительно защиты гуманитарных объектов, включая медицинские учреждения, в Сирии не существует и что Москва выполняет свои обязательства.

27 июня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что действия РФ можно назвать «дестабилизирующими», но призвала к диалогу из-за стратегического влияния Москвы.