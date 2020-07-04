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Психологи назвали популярные заблуждения об идеальном теле партнера

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Фото: Depositphotos
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Психологи из Сэнт-Эндрюсского университета в Шотландии исследовали заблуждения, которые имеются у мужчин и женщин в отношении идеального тела партнера. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Psychology.

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В эксперименте участвовали 75 мужчин и 75 женщин в возрасте от 18 до 26 лет. Им предложили интерактивные 2D-изображения тел и попросили откорректировать формы, следуя инструкциям.

Выяснилось, что женщины переоценивают худобу для отношений с партнером, в то время как мужчины склонны переооценивать спортивное телосложение. При этом участники эксперимента до этого были уверены, что общепринятые стандарты красоты гарантируют максимальный успех у противоположного пола.

Ранее 30 июня психолог Александр Шахов назвал один из главных признаков развода супругов.

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