Службы ЖКХ Москвы перешли на усиленный режим работы перед грозой

Столичные городские службы перешли в усиленный режим работы из-за надвигающихся грозы и сильного ветра. Об этом в субботу 4 июля, сообщил заместитель московского мэра Петр Бирюков.

Ранее в региональном главке МЧС предупредили жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях. Так, в ближайшие часы и до конца субботы в Москве ожидаются гроза, сильный дождь и град, сопровождаемые порывами ветра до 12–17 м/с.

«Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме», — сообщил Бирюков, отметив, что за минувшие сутки в некоторых районах столицы выпало до 60% месячной нормы осадков и коммунальные службы сделали всё возможное, чтобы сгладить последствия непогоды, пишет «РИА Новости».

Заммэра предупредил, что в субботу в городе ожидается выпадение до 30 мм осадков. В настоящий момент на столичных улицах работают около 1 тыс. человек в составе 300 коммунальных бригад, а также 270 единиц спецтехники.

В местах вероятного подтопления созданы дежурные группы. В связи с надвигающейся непогодой Бирюков призвал жителей столицы быть внимательными и в случае нахождения на улице в разгар разгула стихи посоветовал не укрываться под деревьями и рекламными щитами, а также не парковать рядом с ними свои авто.

3 июля в Москве и области прошла гроза. Три дерева упали в разных районах города во время грозы, одно из них упало на провода. На улице 26 Бакинских комиссаров образовалось подтопление, а поезда МЦД-2 и МЖД из-за дождя следовали с увеличенными интервалами.