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Поезда на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 увеличили интервалы движения

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Поезда следуют с увеличенными интервалами на маршруте Московских центральных диаметров «Курско-Рижский» (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) в связи с сильным дождем. Об этом сообщается в пятницу, 3 июля, в Twitter-аккаунте АО «Центральная ППК».

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«На МЦД-2 и Рижском направлении поезда следуют с увеличенными интервалами из-за погодных условий», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

За изменениями в графике можно следить в приложении ЦППК.

Ранее в этот же день сообщалось, что к вечеру в столичном регионе ожидаются гроза и ветер с порывами до 15 м/с. В Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков, пишет РИАМО. Не исключен град. В МЧС жителям рекомендовали по возможности не выходить из дома, поставить машину в гараж и обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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