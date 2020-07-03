Поезда на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 увеличили интервалы движения

Поезда следуют с увеличенными интервалами на маршруте Московских центральных диаметров «Курско-Рижский» (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) в связи с сильным дождем. Об этом сообщается в пятницу, 3 июля, в Twitter-аккаунте АО «Центральная ППК».

«На МЦД-2 и Рижском направлении поезда следуют с увеличенными интервалами из-за погодных условий», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

За изменениями в графике можно следить в приложении ЦППК.

Ранее в этот же день сообщалось, что к вечеру в столичном регионе ожидаются гроза и ветер с порывами до 15 м/с. В Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков, пишет РИАМО. Не исключен град. В МЧС жителям рекомендовали по возможности не выходить из дома, поставить машину в гараж и обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.