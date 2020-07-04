Аквалангист стал жертвой нападения акулы в Австралии

Акула напала на 20-летнего аквалангиста в субботу, 4 июля, у побережья австралийского штата Квинсленд. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявления местных властей.

Несмотря на усилия врачей, молодой человек от полученных ран скончался на берегу. Сообщается, что акула схватила ныряльщика за ноги.

Мэр населенного пункта, в котором произошло нападение, выразил соболезнования семье погибшего.

По данным телеканала, нападение произошло недалеко от места, где в апреле 2020 года охотник убил большую белую акулу.

Всего в этом году в результате нападения акул в Австралии, согласно статистике телеканала, погибли четыре человека.

7 июня сообщалось о гибели 60-летнего серфера после нападения акулы у побережья города Кингсклифф в штате Новый Южный Уэльс на восточном берегу Австралии.