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Аквалангист стал жертвой нападения акулы в Австралии

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Фото: Global Look Press
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Акула напала на 20-летнего аквалангиста в субботу, 4 июля, у побережья австралийского штата Квинсленд. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявления местных властей.

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Несмотря на усилия врачей, молодой человек от полученных ран скончался на берегу. Сообщается, что акула схватила ныряльщика за ноги.

Мэр населенного пункта, в котором произошло нападение, выразил соболезнования семье погибшего.

По данным телеканала, нападение произошло недалеко от места, где в апреле 2020 года охотник убил большую белую акулу.

Всего в этом году в результате нападения акул в Австралии, согласно статистике телеканала, погибли четыре человека.

7 июня сообщалось о гибели 60-летнего серфера после нападения акулы у побережья города Кингсклифф в штате Новый Южный Уэльс на восточном берегу Австралии.

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