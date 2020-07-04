Хазанов рассказал о самочувствии после сообщений о госпитализации

Художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов в субботу, 4 июля, после сообщений об ухудшении его здоровья заявил, что с ним всё нормально.

«Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Всё нормально со мной», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день РЕН ТВ сообщил, что 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.

Накануне телеканал сообщал, что к Хазанову была направлена бригада медиков. В беседе с журналистами артист заявил, что чувствует себя нормально.

Однако позднее стало известно, что врачи повторно навестят Хазанова, чтобы перепроверить его состояние.