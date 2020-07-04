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Прирост осадков за сутки в Москве составил 50-55% месячной нормы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В некоторых местах Москвы суточный прирост осадков составил 50–55% от месячной нормы. Об этом 4 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

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Месячная норма осадков в июле составляет 94 мм. Так, за последние сутки на ВДНХ выпало 21 мм осадков, в то время как в других районах города — до 55 мм.

При грозе порывы ветра достигали 20 м/с. По словам источника агентства, в пятницу и в ночь на субботу было повалено более 40 деревьев. Пострадавших и ущерба в результате падения нет. Ливень в столице привел к потоплению почти 20 участков улично-дорожной сети.

3 июля в Москве и области прошла гроза. Три дерева упали в разных районах Москвы во время грозы, одно из них упало на провода. На улице 26 Бакинских комиссаров образовалось подтопление, а поезда МЦД-2 и МЖД из-за дождя следовали с увеличенными интервалами.

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