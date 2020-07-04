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КНДР заявила об отсутствии необходимости в переговорах с США

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Пхеньян не нуждается в переговорах с Вашингтоном. Об этом заявила в субботу, 4 июля, первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщает агентство ЦТАК.

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По мнению МИДа страны, Вашингтон рассматривает диалог с Пхеньяном лишь с целью урегулирования внутренних проблем в Соединенных Штатах. «Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для решения своего политического кризиса», — сказала высокопоставленный дипломат.

По ее словам, КНДР составила более детальный «стратегический набор мер для реагирования на долгосрочные угрозы со стороны США». Она не стала приводить конкретные примеры решений.

Также Цой Сон Хи задалась вопросом, есть ли смысл в переговорах, если США не заключают соглашений по уже достигнутой договоренности на высшем уровне.

9 июня северокорейские власти сообщили, что с этого дня «обрубают» все линии связи с Южной Кореей. Формально это стало ответом на распространение на территории КНДР антиправительственных листовок, которые попадали в страну с территории юга при помощи воздушных шаров.

В начале июля сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын возмутился листовкам, на которых его жена Ли Соль Чжу представлена в непристойном виде.

США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны США. После этого лидеры еще дважды встречались, но успехов в переговорах не достигли.

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