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В Роспотребнадзоре назвали количество пациентов под наблюдением из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 280 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на COVID-19. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 280 415 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в стране проведено более 20,7 млн тестов на COVID-19, из которых 301 тыс. — за последние сутки.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

По словам Мурашко, в целом подъем заболевания возможен, «если вести себя как «COVID-диссиденты», то есть не соблюдать действующие ограничения.

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