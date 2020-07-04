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В Австралии кот оказался в работающей стиральной машине и выжил

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Фото: abc.net.au
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В Австралии кот провел 12 минут в работающей стиральной машине и выжил после этого. Об этом 4 июля сообщает ABC News.

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Бирманский кот по имени Оскар живет в семье Анджело и Аманды Мередит. Вероятно, он залез в стиральную машину, чтобы поспать. Анджело загрузил в «стиралку» простыни и запустил машину, а кота — не заметил. Спустя время хозяева услышали мяуканье, но сначала подумали, что звук доносится из шкафа. Поэтому Аманда взяла постиранную партию белья и ушла его развешивать.

Однако мяуканье не прекращалось, и тогда она заметила кота в стиральной машине. Питомец пережил 12 минут стирки с горячей водой и моющими средствами. Вытащить животное сразу не удалось, так как машине потребовалось около двух минут, чтобы слить воду, отжать белье и остановить стирку.

Супруги отвезли кота в клинику, где на его теле нашли множество синяков. Ветеринар выписал питомцу медикаменты и через сутки отпустил домой. По словам Аманды, Оскар проспал около семи дней, но сейчас с ним всё хорошо.

Ранее 3 июля в возрасте 31 год скончался самый старый в мире кот по кличке Раббл.

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