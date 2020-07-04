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Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 156 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Еще 1620 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1620 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 156 459», — сказала она.

По словам Раковой, после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все, за кем нужно продолжать наблюдение, получают необходимые рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

3 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

По последним данным, в мире зафиксировано более 11 млн случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии скончались более 528 тыс. человек, 6,2 млн выздоровели.

По данным портала стопкоронавирус.рф за 3 июля, за время эпидемии в России выявлено 667 883 случая коронавируса, 437 893 человека выздоровели, 9859 умерли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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