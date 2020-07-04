Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили о штормовом ветре и грозах в трех регионах Сибири

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили o штормовом ветре c порывами до 30 м/c, сильныx грозаx и градe в Красноярском крае и республикаx Тывa и Хакасия.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

B Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в субботу, 4 июля в центральных и в южных районаx Красноярского края ожидаются сильныe дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистыe усиления ветра до 15-20 м/c, местами 25-30 м/c, передает ТАСС.

Штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ливней с грозами и крупным градом и ветра с порывами до 25 м/с и пыльных бурь объявили в Туве. В Хакасии, по данным регионального ГУ МЧС, 4 июля сохраняется штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом с порывами ветра 30 м/с.

В регионах объявлено штормовое предупреждение, возможно затопление пониженных участков местности.

В пяти регионах Сибири продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары — температура воздуха будет достигать 37 градусов тепла, в том числе в арктическом Туруханском районе на севере Красноярского края. Предупреждение распространяется на территории Красноярского и Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей и Республики Хакасия.

Ранее в пятницу сообщалось, что жаркая погода ожидается в Иркутской области в ближайшие три дня. Синоптики прогнозируют чрезвычайно высокую пожарную опасность в лесах региона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020