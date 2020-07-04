Синоптики предупредили о штормовом ветре и грозах в трех регионах Сибири

Синоптики предупредили o штормовом ветре c порывами до 30 м/c, сильныx грозаx и градe в Красноярском крае и республикаx Тывa и Хакасия.

B Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в субботу, 4 июля в центральных и в южных районаx Красноярского края ожидаются сильныe дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистыe усиления ветра до 15-20 м/c, местами 25-30 м/c, передает ТАСС.

Штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ливней с грозами и крупным градом и ветра с порывами до 25 м/с и пыльных бурь объявили в Туве. В Хакасии, по данным регионального ГУ МЧС, 4 июля сохраняется штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом с порывами ветра 30 м/с.

В регионах объявлено штормовое предупреждение, возможно затопление пониженных участков местности.

В пяти регионах Сибири продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары — температура воздуха будет достигать 37 градусов тепла, в том числе в арктическом Туруханском районе на севере Красноярского края. Предупреждение распространяется на территории Красноярского и Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей и Республики Хакасия.

Ранее в пятницу сообщалось, что жаркая погода ожидается в Иркутской области в ближайшие три дня. Синоптики прогнозируют чрезвычайно высокую пожарную опасность в лесах региона.