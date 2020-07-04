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Позиции сирийской армии на юге Идлиба подверглись обстрелу

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Фото: TASS/EPA/Sedat Suna
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Турецкие войска открыли артиллерийский огонь по позициям сирийской армии на юге провинции Идлиб в пятницу, 3 июля. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar.

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По предварительной информации, интенсивный обстрел велся со стороны наблюдательного поста турецких военных к северу от города Кфар-Нобуль. Предположительно, никто из сирийских солдат не пострадал.

14 июня сообщалось, что самолеты сирийских военно-воздушных сил уничтожили колонну боевиков в районе Джебель-эз-Завия на юге провинции Идлиб. Удар был нанесен в момент, когда члены группировки «Хурас ад-Дин», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой», передвигались между городами Дейр-Сунбуль и Эль-Бараа.

8 июня стало известно, что сирийские правительственные войска отбили атаку боевиков на юге идлибской зоны деэскалации в САР. Тогда члены «Джебхат ан-Нусры» предприняли попытку захвата населенного пункта Танджара.

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