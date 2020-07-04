В американском штате Алабама во время стрельбы ранены четыре человека

В результате стрельбы в магазине в городе Хувер в штате Алабама ранены четыре человека. Об этом в среду, 3 июля, сообщает AJC.

Инцидент произошел в торговом центре Rivershase Galleria в 15:18 (23:18 мск).

По информации местной полиции, сколько человек открыли огонь, пока неизвестно. Пострадавших доставили в местные больницы. Посетители ТЦ эвакуированы.

По неподтвержденным данным, пострадал ребенок. Один из подозреваемых задержан. Ведется расследование.

16 июня стрельба произошла в торговом центре Galleria Dallas в американском городе Далласе (штат Техас). В результате один человек получил ранение.