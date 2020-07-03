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Пункты проката средств реабилитации для детей откроют в Тульской области

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В Тульской области в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» на базе девяти учреждений соцобслуживания организованы пункты проката технических средств реабилитации (ТСР).

Там можно взять на время 850 видов приспособлений, например, кресло-коляску с ручным приводом, противопролежневые матрацы, сиденья для ванны анатомической формы, подъемные устройства для ванной комнаты, надувные ванны для купания, реабилитационные тренажеры, поручни для самоподнимания, ступенькоходы, передает ИА «Тульские известия». В этом году планируется открыть и детские пункты проката ТСР на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) предложил не лишать работающих родителей и опекунов детей-инвалидов государственного пособия. Соответствующие обращения направлены в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд. Согласно действующему законодательству, родитель или опекун ребенка-инвалида не может претендовать на госвыплату в размере 10 тыс. рублей, если имеет оплачиваемую работу.

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