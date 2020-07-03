Роспотребнадзор до конца года запретил выезд детей в лагеря за пределы региона

Роспотребнадзор до конца года запретил выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря, расположенные за пределами их региона. Исключение сделано для проживающих в Арктической зоне. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу, 3 июля, на официальном портале правовой информации.

«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания», — говорится в документе.

Отмечается, что дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. При этом численность детей в группах и отрядах должна быть не более 50% от проектной вместимости.

Ранее 3 июля Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях пандемии коронавирусной инфекции сроком до 21 января 2021 года.

По данным портала стопкоронавирус.рф за 3 июля, за время эпидемии в России выявлено 667 883 случаев коронавируса, 437 893 человек выздоровели, 9859 умерли.

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