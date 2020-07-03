Патрушев обсудил вопросы безопасности с председателем СНБ Израиля

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провел в пятницу, 3 июля, телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

Стороны обсудили ряд вопросов российско-израильского сотрудничества в сфере безопасности и обменялись мнениями по международной ситуации.

Также главы ведомств затронули тему противодействия распространению коронавируса, передает RT.

Бен-Шаббат также отметил высокое значение парада Победы, проведенного в Москве 24 июня. Он заверил российскую сторону в неизменности политики Израиля по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне.

Помимо этого, глава СНБ поздравил Патрушева с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию России.

11 июня сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к параду Победы в Москве. Российский лидер отметил, что пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в организацию мероприятия.