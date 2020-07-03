«Московский Сабантуй – 020» состоится при любых обстоятельствах

«Московский Сабантуй» в этом году пройдет под эгидой празднования 75-летия Победы и 100-летия Татарской АССР и станет первым масштабным этнокультурным онлайн-событием в России.

Организаторами мероприятия выступают Татарская национально-культурная автономия Москвы (Автономия татар Москвы), Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Правительство Республики Татарстан, правительство Республики Башкортостан. При поддержке ПАО «Татнефть» и генерального информационного партнера межгосударственной телекомпании МИР. Информационная поддержка: Всемирный конгресс татар, телеканал «Татарстан — Новый Век», телеканал «Башкирское Спутниковое Телевидение», информационное агентство «Татар-информ».

«В этот непростой период крайне важно сохранить традицию Сабантуя, тем самым продемонстрировать единство народов России, любовь к своей культуре и значимость национальных мероприятий», — приглашает на праздник председатель Оргкомитета, руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

«За многие годы проведения в парке «Коломенское» Сабантуй стал одним из самых масштабных многонациональных праздников, где рады всем гостям. В этом году он пройдет в онлайн-формате, но узнать о нем, стать его зрителями смогут не только москвичи, но и жители других регионов нашей страны. Уверен, что все они проникнутся радостными эмоциями и духом этого замечательного праздника», — отмечает руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

«Сабантуй в каждом доме!» — именно так представляет новый формат проекта его команда. Традиционный ежегодный праздник татар и башкир, насыщенный этническими обрядами, песнями и плясками, исторически связан с окончанием посевных работ и уходит корнями глубоко в прошлое. Организаторы уверены, что онлайн-версия не только укрепит народный обычай — будут доступны включения из разных регионов страны и мира, где отмечают Сабантуй — но и увеличит аудиторию мероприятия многократно.

Все традиционные площадки праздника будут представлены 4 июля c 12.00 до 18.00 часов на семи каналах трансляции на сайте Автономии татар Москвы. В 12:00 гостями церемонии открытия Московского Сабантуя и онлайн-студии Татарского культурного центра, станут представители Правительства Москвы, Полномочных представительств Республики Татарстан, Республики Башкортостан, депутаты Государственной Думы, духовные и общественные деятели, представители разных видов спорта, культуры и бизнеса.

Насладиться атмосферой Сабантуя приглашает канал «Праздничный концерт» — поем и танцуем вместе под мелодии, ритмы и настроение народных гуляний: в программе исполнители из Финляндии, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и других регионов страны. Алсу, Elvin Grey, Зайнетдин, DJ Радик и Айрат Сафин, фольклорный коллектив «Ак тирмэ», ансамбль танца «Ильдан», Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова, группа «Аргымак» и другие в этот день станут гостями сабантуя каждой семьи.

Разделить гастрономическое настроение праздника с участниками и приготовить чак-чак, губадию, кыстыбый прямо на своей кухне можно будет на кулинарных мастер-классах канала «Национальная кухня» вместе со звездами эстрады и шеф-поварами лучших этнических ресторанов. Например, секретами приготовления своих любимых национальных блюд поделится певица Алсу.

Азарт и пыл схватки ждет зрителей на канале «Корэш» — национальной борьбы на поясах — в показательных выступлениях именитых батыров. Исторические кадры, хроника самых ярких выступлений, события из мира борьбы на поясах — всё это в максимально удобном и безопасном для зрителей формате.

Канал «Игровой Сабантуй» пригласит в увлекательное путешествие в колоритный мир национальных традиций этого древнего праздника плуга. Внимание, эксклюзив: муфтий Татарстана расскажет о древнем боевом искусстве тюрков. Для юных гостей «Татармультфильм» подготовил серию познавательных мультфильмов о Сабантуе.

Приобрести колоритные национальные товары на традиционной ярмарке в этом году можно без шума и очередей на площадке «Национальный маркет», а канал «Молодежный Сабантуй» станет территорией развития. В программе — молодежные проекты, выступления известных спикеров, онлайн-конкурсы и розыгрыши.

Сабантуй-онлайн — это прекрасная возможность провести любимый праздник без риска для здоровья. Так что распахивайте двери шире и встречайте гостеприимный, хлебосольный и самый дружелюбный праздник «Московский Сабантуй-2020» в каждом доме.

Аккредитация на мероприятие до 14:00 3 июля по электронной почте: pressa@avtonomiya.tatar

В заявке необходимо указывать ФИО, паспортные данные, название СМИ, контактный телефон и список оборудования. Для комфортной работы представителей СМИ будет организован пресс-центр в Татарском культурном центре Москвы по адресу Малый Татарский переулок, д.8.