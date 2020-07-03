Директор турфирмы в Брянской области присвоила деньги клиентов

Руководителя туристической фирмы в Клинцах (Брянская область) будут судить по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, 64-летняя женщина с июля 2017 года по сентябрь 2018-го обманным путем присвоила деньги девяти человек. Общая сумма ущерба превышает 540 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Брянской области, потерпевшие оплачивали заграничные поездки или туры по России, но в последний момент выяснялось, что предоставленный автобус оказался меньшей вместимости, либо деньги на счет туроператора вовремя не поступили. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Бухгалтерская экспертиза установила, что о несостоятельности компании и предстоящем неизбежном банкротстве экс-директор знала еще с 2015 года, но даже в 2018 году брала у граждан деньги и тратила на свои нужды.