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Приполярный курорт: как отдыхают оленеводы

Ненцы-кочевники открыли летний сезон
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Летняя стоянка оленеводов (Ямал)
Фото: Depositphotos/kotomiti
В тундре царит заметное оживление — ненцы-кочевники переезжают с зимних квартир на летние. Яркое солнце, сочная зелень, игры на свежем воздухе — в предвкушении отпуска заметно веселеют и люди, и животные. Правда, высокий сезон здесь слишком короткий — он длится меньше месяца. Как проходит летний отдых кочевников — в фотогалерее «Известий»
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Летняя стоянка оленеводов (Ямал)
Фото: Depositphotos/sikaraha
Для начала на месте летней стоянки устанавливается чум. Главный его элемент — шест, который готовят очень долго и он служит не одно десятилетие. Шестов для одного чума требуется несколько десятков
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Летняя стоянка оленеводов (Ямал)
Фото: Depositphotos/sikaraha
Место для установки выбирает мужчина, а сооружением жилища занимается женщина. В центре жилища устанавливается очаг, вокруг укладывается пол, на месте постелей расстилаются циновки, затем ставятся шесты и натягиваются покрышки. Всё это занимает не больше получаса
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Летняя стоянка оленеводов (Ямал)
Фото: Depositphotos/sikaraha
Для покрытия чума используются шкуры оленей, сшитые сухожилиями. Зимой необходимо четыре слоя материала, летом достаточно двух
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Летняя стоянка оленеводов (Ямал)
Фото: Depositphotos/kotomiti
Здесь же, не отходя далеко от дома, пасутся олени, благо травы вокруг достаточно
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Летняя стоянка оленеводов (Ямал)
Фото: Depositphotos/sikaraha
Главная хранительница очага — женщина. Только она может прикасаться к его составляющим. Она же колет дрова, сушит их, поджигает и разговаривает с огнем, приглядываясь и прислушиваясь к его знакам
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Летняя стоянка оленеводов (Ямал)
Фото: Depositphotos/sikaraha
Пока в разгаре лето, детям надо успеть погреться на солнце
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Летняя стоянка оленеводов (Ямал)
Фото: Depositphotos/kotomiti
Лето в тундре очень короткое и длится не больше трех недель
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Летняя стоянка оленеводов (Ямал)
Фото: Depositphotos/sikaraha
В конце июля уже отмечают окончание летнего сезона и начинают готовиться к обратному кочевью на зимние стоянки
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Летняя стоянка оленеводов (Ямал)
Фото: Depositphotos/sergunt
Дома разбирают, весь скарб укладывают в нарты, которые используются и зимой и летом, и отправляются на зимовье
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