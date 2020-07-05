Приполярный курорт: как отдыхают оленеводы

В тундре царит заметное оживление — ненцы-кочевники переезжают с зимних квартир на летние. Яркое солнце, сочная зелень, игры на свежем воздухе — в предвкушении отпуска заметно веселеют и люди, и животные. Правда, высокий сезон здесь слишком короткий — он длится меньше месяца. Как проходит летний отдых кочевников — в фотогалерее «Известий»