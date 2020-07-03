Пони, жеребенок и конь сгорели при пожаре на конном стадионе в Томске

В Томске при пожаре на конном стадионе сгорели пони, жеребенок и конь. Еще двух животных удалось спасти, сообщает в пятницу, 3 июля, пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Пожар возник 2 июля в 21:55 на Шегарском тракте, 10. К моменту прибытия пожарных горело внутри одноэтажного дощатого строения малого конного стадиона. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух коней, еще трем животных помочь не удалось, пишет РИА «Томск».

В результате пожара частично обгорели стены, пол, частично сгорело и обрушилось перекрытие, также обгорела обрешетка крыши. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м.

Пожар удалось ликвидировать в 22:47. В тушении были задействованы 25 человек и пять единиц техники. Причина возникновения огня устанавливается.

В апреле в Екатеринбурге произошел пожар в деревянной конюшне. Площадь возгорания составила 140 кв. м. В результате случившегося погибли 12 лошадей и пять собак.