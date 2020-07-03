Прямой эфир

Пони, жеребенок и конь сгорели при пожаре на конном стадионе в Томске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске при пожаре на конном стадионе сгорели пони, жеребенок и конь. Еще двух животных удалось спасти, сообщает в пятницу, 3 июля, пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Пожар возник 2 июля в 21:55 на Шегарском тракте, 10. К моменту прибытия пожарных горело внутри одноэтажного дощатого строения малого конного стадиона. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух коней, еще трем животных помочь не удалось, пишет РИА «Томск».

В результате пожара частично обгорели стены, пол, частично сгорело и обрушилось перекрытие, также обгорела обрешетка крыши. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м.

Пожар удалось ликвидировать в 22:47. В тушении были задействованы 25 человек и пять единиц техники. Причина возникновения огня устанавливается.

В апреле в Екатеринбурге произошел пожар в деревянной конюшне. Площадь возгорания составила 140 кв. м. В результате случившегося погибли 12 лошадей и пять собак.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020