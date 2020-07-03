Ученые разработали формулу для сравнения возраста человека и собаки

Американские молекулярные биологи разработали методику, с помощью которой можно точно оценивать биологический возраст собак по количеству определенных меток на их ДНК и сравнивать его с возрастом человека. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Systems.

По словам одного из авторов работы, профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) Трея Идекера, обычно ветеринары умножают возраст собаки на семь для того, чтобы перевести этот показатель в «человеческие» годы, ученые решили это проверить.

Ранее Идекер совместно с коллегами разработал методику, с помощью которой можно оценивать биологический возраст человека, для чего используются эпигенетические метки — короткие молекулы, управляющие считываемостью генов. По мере старения, таких молекул в организме становится больше.

Ученые пытаются использовать этот показатель, чтобы оценить, насколько эффективно работают различные препараты и терапии для продления жизни человека. Одним из главных препятствий для этого оставалось то, что ученые раньше не могли проверить, накапливаются ли эпигенетические метки по мере старения и у других млекопитающих.

Для того чтобы проверить, как соотносится возраст человека и собаки, ученые собрали образцы генома примерно ста собак (лабрадоров-ретриверов) и проанализировали количество меток на поверхности их ДНК. В результате ученые выяснили, что классическая пропорция, которой пользуются ветеринары, не соответствует действительности.

На самом деле собаки очень быстро стареют в первые четыре года жизни, к этому времени в их ДНК накапливается столько эпигенетических меток, сколько в геноме 50-летнего человека. Затем этот процесс замедляется, и к 14-му году показатель достигает количества меток, как у 70–75-летнего человека.

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