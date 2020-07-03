В Японии не разрешили строительство трассы на магнитной подушке

Власти японской префектуры Сидзуока вновь не дали разрешения на прокладку горного туннеля на своей территории, что может сорвать планы по строительству самой протяженной в мире линии поездов на магнитной подушке (маглев) между Токио и городом Нагоя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Kiodo.

Отказ в официальном уведомлении уже передано руководству железнодорожной корпорации JR Tokai, которая заказала строительство уникальной магистрали. Администрация префектуры Сидзуока не дает разрешения на строительство по экологическим соображениям.

При этом губернаторы еще девяти японских префектур выразили озабоченность тем, что нынешний конфликт с властями Сидзуоки может не позволить вовремя открыть маглев, от строительство которого ждут немалого экономического эффекта.

Строительство трассы поездов на магнитной подушке между Токио и городом Нагоя оценивается в $80 млрд. Трассу планируется открыть для движения поездов в 2027 году, а к 2037 году продлить ее до города Осака.

Средняя скорость поездов между городами должна составить около 500 км/ч, что позволит преодолеть трассу за 40 мин. Сейчас продолжительность такой же поездки составляет 1 ч 18 мин.

Японский экспресс на магнитной подушке уже прошел испытания на экспериментальной трассе в префектуре Яманаси. Он смог развить скорость 603 км/ч и был признан самым быстрым поездом в мире. В настоящее время самая протяженная в мире трасса поездов на магнитной подушке действует в Шанхае, ее длина 30,5 км.