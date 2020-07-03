«Русские витязи» показали уникальный пилотаж на трех типах самолетов

В небе подмосковной Кубинки летчики авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» провели уникальные полеты с выполнением группового и одиночного пилотажа. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило Минобороны.

Особенностью полетов стало выполнение фигур сложного и высшего пилотажа на Су-27, Су-30СМ и Су-35С. В ведомстве подчеркнули, что впервые все три типа самолетов были в едином строю.

Экипажи продемонстрировали «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты» и другие элементы. Пилотажная программа выполнялась на дистанции менее трех метров между самолетами.