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НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ефремов
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Представители НАТО заявляют, что Россия в конце 2019 года провела одни из крупнейших учений в Северной Атлантике. В них приняли участие 10 подводных лодок. Об этом в четверг, 2 июля, сообщила газета The Wall Street Journal.

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По данным источников издания, субмарины покинули места своего базирования на арктическом побережье России и взяли курс на Северную Атлантику. Газета оценивает эти маневры, как «самые масштабные учения после окончания холодной войны» и считает, что они были направлены на «демонстрацию мощи».

По мнению военачальников США и их союзников, Россия всё чаще и на более длительные периоды развертывает подлодки в Атлантике, и они якобы могут угрожать военным кораблям НАТО.

«Мы наблюдаем это на постоянной основе: больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени», — заявил глава Объединенного морского командования НАТО вице-адмирала Кит Блаунт.

Газета также приводит высказывание командующего Северным флотом России Александра Моисеева, который в марте заявил, что ВМФ России расширяет географию боевого дежурства и патрулирования.

«Для нас стало нормальной практикой, когда одновременно в море разные задачи решают свыше десяти подводных лодок различных классов», — сказал тогда командующий и добавил, что «подводники Северного флота приняли активное участие в учениях ВМФ России «Океанский щит», успешно действовали в Атлантике и Северном Ледовитом океане».

В декабре прошлого года германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад НАТО сообщила о том, что активность российских субмарин в 2019 году достигла самого высокого уровня со времени завершения холодной войны. Представитель альянса Оана Лунгеску утверждала, что это касается прежде всего северной части Атлантического океана и Норвежского моря.

1 июля в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что российский Северный флот следит за учениями НАТО, проходящими в северной части Атлантики и Норвежском море.

Военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020 начались 29 июня у побережья Исландии. Они продлятся до 10 июля, их участниками станут пять подлодок, пять боевых кораблей и пять патрульных противолодочных самолетов из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии.

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