Умер стример и киберспортсмен Байрон Бернстин

Oдин из первых стримерoв на платформe Twitch и израильско-американский киберспортсмен Байрон Бернстин, известный под ником Reckful, ушел из жизни в возрастe 31 годa. Об этом в Twitter сообщилa его бывшая возлюбленная.

По словам девушки, молодой человек совершил суицид.

«Тот, кого я люблю, убил себя. Как бы хотелось сделать что-то, чтобы предотвратить это. Я всё время думаю о том, что я могла сказать или сделать…» — написала она.

Журналист Род Бреслау (Rod Breslau), пишущий о киберспорте, добавил в Twitter, что смерть Бернстина подтвердил его сосед по квартире.

Незадолго до смерти геймер сделал предложение своей девушке, написав об этом в Twitter. Чуть менее чем через час, он добавил, что «в таких ситуациях безумный человек не контролирует свои действия» и попросил прощения за свое «безумие», пишет kp.ru.

По информации издания, два года назад киберспортсмен сообщил, что у него диагностировали биполярное расстройство.

Бернстин был одни из первых стримеров на платформе Twitch, где у него был почти миллион подписчиков. Также он выступал как профессиональный киберспортсмен, известный по достижениям в онлайн-игре World of Warcraft.

21 июня стало известно о смерти 18-летней Насти Тропицель, которая была блогером-миллионником. Девушка погибла, разбившись на мотоцикле на Бали.