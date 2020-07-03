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Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка. Минтруд готовит законопроект, который предполагает установление контроля за исполнением этих правил госслужащими, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ» подготовлен во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина. Глава государства дал его по итогам заседания Совета при Президенте РФ по русскому языку, который состоялся еще в ноябре 2019 года.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ.

Также в ведомстве отметили, что законопроект будет внесен в Госдуму России до 15 сентября 2020 года. Также отмечается, что в большинстве фракция Госдумы к новым требованиям отнеслись позитивно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На ошибках мучатся: чиновников заставят соблюдать нормы русского языка

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