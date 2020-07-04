Карибский кризис: кто ездит за водой в Доминикану

На юго-востоке Гаити, на самой границе с Доминиканой, находится маленькая деревушка Букан Фердинан. Еще в 2004 году разрушительное наводнение уничтожило единственную дорогу, соединяющую ее с ближайшим гаитянским городом Буа Негре. Местным жителям не доступно ни электричество, ни медпомощь, для питья и приготовления еды они собирают дождевую воду. Жизнь в селении, более 10 лет отрезанном от мира, — в фотогалерее «Известий»