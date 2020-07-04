Карибский кризис: кто ездит за водой в Доминикану

На юго-востоке Гаити, на самой границе с Доминиканой, находится маленькая деревушка Букан Фердинан. Еще в 2004 году разрушительное наводнение уничтожило единственную дорогу, соединяющую ее с ближайшим гаитянским городом Буа Негре. Местным жителям не доступно ни электричество, ни медпомощь, для питья и приготовления еды они собирают дождевую воду. Жизнь в селении, более 10 лет отрезанном от мира, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
В деревне есть две классные комнаты, в которых проводятся уроки для школьников
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
В свободное время ученики собирают дрова, пасут стада коз и овец, помогая родителям
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Во время посевной вместо школы дети отправляются на окрестные фермы, где можно заработать почти $2 в день
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Сенфлер Сен-Пьер по прозвищу Мелло строит каркас нового здания протестантской церкви
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Кристера Юсма собирает мужа в церковь
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Для питья и приготовления пищи люди собирают дождевую воду. Когда наступает засуха им приходится нарушать границу и ходить за водой на территорию Доминиканы
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Многие уходят на территорию соседней страны и остаются там нелегально в надежде на лучшую жизнь
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Те, кто остается, живут в хижинах, построенных из подручных материалов, готовят на костре и ежедневно рискуют здоровьем
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
На завтрак у местных жителей иногда бывают макароны. Но чаще всего он состоит из куска хлеба и кофе
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Мясо здесь считается роскошью, но некоторым фермерам удается вырастить овощи, рис и бобы. Ман Экзалю грузит на мула мешки с авокадо, которое собирается продать на границе с Доминиканой
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
«В этом году мои дети не пойдут в школу», — говорит фермер Уилбер Жан, уверенный, что пора им заняться чем-то более полезным. Между тем власти давно планируют восстановить дорогу, но уже более 10 лет не могут найти средств на это
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