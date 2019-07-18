Прыжки вуду: как на Гаити чествуют богиню любви

Каждый год в середине июля тысячи паломников, поклонники вуду и католики съезжаются в городок Со д’О, расположенный рядом с водопадом Ла Со, самым высоким в Гаити. Здесь проходит религиозный праздник в честь Девы Марии, или Эрзули — богини любви и красоты в религии вуду. По легенде, в XIX веке дух Богоматери спустился с горы Кармель на одну из пальм, росших у водопада. С тех пор это место считается святым. Паломники в нижнем белье или без него совершают ритуал омовения и очищения, прося благословения