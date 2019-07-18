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Прыжки вуду: как на Гаити чествуют богиню любви

Массовые купания, несчастные женщины, экстаз и алкоголь — у водопада Ла Со прошел ежегодный религиозный праздник очищения
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Каждый год в середине июля тысячи паломников, поклонники вуду и католики съезжаются в городок Со д’О, расположенный рядом с водопадом Ла Со, самым высоким в Гаити. Здесь проходит религиозный праздник в честь Девы Марии, или Эрзули — богини любви и красоты в религии вуду. По легенде, в XIX веке дух Богоматери спустился с горы Кармель на одну из пальм, росших у водопада. С тех пор это место считается святым. Паломники в нижнем белье или без него совершают ритуал омовения и очищения, прося благословения
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Фото: Getty Images/Latincontent/Jan Sochor
Праздник продолжается три дня. Кроме омовений здесь совершаются евхаристические обряды, проводятся ритуалы вуду
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Жрецы проводят обряд жертвоприношения под звуки песнопений и барабанов
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Фото: Getty Images/Latincontent/Jan Sochor
Многие впадают в религиозный экстаз
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Для омовений используются разные травы и эфирные масла. Считается, что омовение с листьями мяты смывает грехи
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
В воде купаются бездетные женщины, которые хотят зачать ребенка. Считается, что дух воды Эрзули Дантор, который является покровителем материнства, поможет им в этом
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Сюда привозят больных и немощных и просят дать им исцеление
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Ритуалы вуду сопровождаются приемом крепкого алкоголя
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Многие паломники месяцами копят деньги, чтобы отправиться на праздник
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Некоторые много дней идут до места пешком
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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Дойдя до водопада, люди сдирают с себя старые одежды и бросают их в небо, что символизирует избавление от прошлых неудач и начало новой жизни
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Фото: Getty Images/Latincontent/Jan Sochor
Все веселятся как в последний раз, веря, что тогда Эрзули дарует им удачу и благополучие
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