Ливерпульский барабан: даты, цифры и ритмы «жука» по имени Ринго Старр
Бодрый парень, когда-то восседавший за ударной установкой с логотипом группы, чье название и сегодня с придыханием произносят миллионы людей, всё время дает новые поводы говорить о себе. Трудно поверить, но Ринго Старр, который в прошлом году выпустил новый сольный альбом, разменял уже девятый десяток. Самое время вспомнить этапы его славного пути и пожелать экс-битлу и действующему музыканту как можно больше «мира и любви». Именно эти слова в день рождения Ринго, 7 июля, по придуманной им традиции повторяют многочисленные поклонники The Beatles по всему миру.
Главный астероид
В мировом космическом пространстве существуют три малые планеты: «Джон Леннон», «Пол Маккартни», «Джордж Харрисон» и астероид «Ринго Старр». В космосе, как и на Земле, их имена записаны именно в этой последовательности. Считается, что «самый незаметный» из The Beatles всегда был в тени трех ярких фронтменов — блестящих композиторов и исполнителей, однажды раз и навсегда изменивших лицо популярной музыки. Так, да не совсем.
Ринго по большому счету ни в чем не уступал ни одному из битлов. И пусть на каждом из альбомов The Beatles была всего лишь одна его песня (исключение — двойной White Album, там их две) — это неизменно очень хорошая песня. Что касается неподражаемого битловского юмора, то и здесь Ринго на высоте. Вспомним его лихое высказывание о делах минувших: «Для меня The Beatles — это три задницы. Потолще — Пола, извините, сэра Пола. Тощая — Джорджа, самая вертлявая — Джона. Хотя музыка, доносившаяся из зала, позволяет мне утверждать, что эти задницы писали отличную музыку!»
The Beatles: Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни, Джордж Харрисон
Ирония Ринго, добрая и едкая, вполне оправданна. Коллеги по группе не раз заставляли его поволноваться. В самом начале своей карьеры в The Beatles саунд-продюсер Джордж Мартин заменил его на более профессионального студийного музыканта — при молчаливом согласии Джона, Пола и Джорджа, в ту пору совсем еще мальчишек, напуганных первым серьезным студийным опытом. В 1964-м во время гастрольного тура заболевшего Ринго заменил барабанщик Джимми Николл, и пусть ненадолго, но казалось, что нерушимая ливерпульская четверка не такая уж нерушимая. Ну и в довершение стоит вспомнить конфликт, в котором кто-то (они так и не разобрались кто — Джон, Пол или Джордж) в звенящей атмосфере записи White Album заявил Ринго, что, дескать, стал он часто лажать, и тот, отложив палочки, покинул студию, чтобы больше туда не возвращаться. Не случилось. До распада The Beatles оставалось еще четыре года совместных приключений, встреч-расставаний, конфликтов-примирений и создания великой музыки.
Почему-то считается, что как инструменталист Ринго уступал Джону, Полу и Джорджу, а те не упускали случая ему на это намекнуть. Снова неверно. Конечно, во времена The Beatles были барабанщики и потехничнее, но Ринго с самого начала настолько органично вписался в группу, что та самая великая «химия» битловских шедевров с его уходом абсолютно точно была бы нарушена.
Сейчас в рок-музыке найдется не так много барабанщиков, если и не берущих за основу почерк Ринго Старра, то внимательно его изучающих. При этом никакой тайны из своей манеры игры Ринго не делал. Он переученный левша, и необычное звучание его фирменных сбивок во многом объясняется этим. «Для меня эти сбивки — вещь очевидная, и я всегда сую их туда, где, как мне кажется, им самое место, при этом никогда не перекрывая поющего певца», — говорит Ринго. Казалось бы, всего лишь основы барабанной высшей математики, но какие.
Выступление британской поп-группы The Beatles в Grugahalle в Эссене
Распад The Beatles он пережил не без печали, но будучи абсолютно готовым к сольному плаванию. Кстати, именно благодаря Ринго члены The Beatles еще долго после расставания продолжали оставаться коллективом, неизменно появляясь в качестве авторов на его сольных пластинках. Сольники Ринго — их на сегодняшний день без сборников, «концертников» и детского альбома Scouse the Mouse ровно двадцать — возможно, и не переворачивали мир, но уж точно делали его добрее.
Не только музыка
К тому же музыкой он не ограничивался. Уже в первом битловском фильме A Hard Day’s Night (название, кстати, тоже принадлежит Ринго) критики в первую очередь отметили именно его актерскую игру. Сейчас фильмография Ринго Старра, где он отметился как актер или продюсер, составляет около трех десятков картин. Это и художественные, и документальные фильмы, в которых он неизменно весел, ярок и харизматичен. Ну а главной режиссерской работой Ринго, пожалуй, стоит считать Born to Boogie, документалку о друге, погибшем в автокатастрофе, — короле глэм-рока, лидере группы T-Rex Марке Болане.
Еще одно любимое поле экспериментов экс-битла — фотография. Ребенком он мечтал о фотоаппарате, но семья была настолько бедной, что не могла себе позволить не то что фотоаппарат, а просто поход в фотоателье: детских фото Ринго наперечет. Зато, как только деньги появились, он принялся без устали скупать самое новое фотооборудование. Сейчас на его стеллажах рядом с альбомами музыкальными гордо красуются альбомы фотографий и вышедшие изрядными тиражами детские сказки с его фотоработами.
Кадр фильма A Hard Day’s Night
Зарекомендовал себя Ринго и как очень неплохой бизнесмен. То и дело всплывает информация об аукционах, где вещи из его кладовок уходят за бешеные суммы. Среди наиболее удачных продаж, например, барабанная установка Ludwig, на которой Старр работал в 1963–1964 годах ($2,11 млн), и гитара Rickenbacker Джона Леннона, подаренная им Ринго ($910 тыс.). Однажды после таких операций на счет самого богатого в мире барабанщика упало около $9,2 млн.
При этом, узнав, что кто-то из фанатов перепродает подписанные им раритеты, Ринго напрочь отказался ставить автографы, но позже вроде поостыл. Приличную часть из заработанного он перечисляет в свой же благотворительный фонд The Lotus Foundation, цель которого — помощь людям, страдающим от алкоголизма. Ринго, справившись с болезнью сам, сегодня пропагандирует здоровый образ жизни.
Мир и любовь
В семейной сфере у него тоже порядок. Двое сыновей — Зак (ныне барабанщик в легендарной группе The Who) и Джейсон плюс дочь Ли. Четыре года назад дочка старшего сына Зака подарила Ринго правнука по имени Стоун. Интересно, дает ли глава семейства своим внукам-правнукам поиграть орденом Британской империи, полученным им из рук королевы Елизаветы II, и почетным знаком сэра «рыцаря-бакалавра», которого он удостоился спустя 20 лет после друга Пола?
Сам Ринго уже 29 лет женат вторым браком на актрисе Барбаре Бах, известной по роли «девушки Бонда» в фильме «Шпион, который меня любил». Каждое утро, просыпаясь, Ринго говорит Барбаре одну и ту же фразу: Peace and Love («Мир и любовь»). Именно эти слова в день рождения Ринго Старра по придуманной им традиции повторяют миллионы поклонников The Beatles по всему миру.
Ринго Старр c женой Барбарой Бах
Ну а музыка? Музыка звучит. В состав его концертной бригады Ringo Starr and His-All Stars Band, возникшей еще в 1989 году, в разное время входили музыканты групп The Eagles, The Who, Procol Harum, The Guess Who, Cream, Grand Funk Railroad, Bad Company, Free, The Police, Supertramp, ELP, Mott The Hopple и многих других. В прошлом году свет увидел новый сольный альбом Ринго Старра What’s My Name, где снова ему помогает Пол Маккартни, а дело Леннона живет в Grow Old with Me, когда-то написанной Джоном.
Ринго Старру –– 80, но покой ему только снится, а сам он и слышать не хочет ни о какой пенсии. Так что будьте здоровы, сэр Ринго, да погрохочут еще ваши барабаны во всю свою ливерпульскую мощь.