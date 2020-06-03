Трехмесячный ребенок умер от истощения во Владимирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти в больнице трехмесячного ребенка с признаками кишечной инфекции и истощения, его мать подозревают в причинении смерти по неосторожности. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Александровского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

По данным управления, в мае текущего года в реанимационное отделение Александровской районной больницы был госпитализирован трехмесячный ребенок с признаками кишечной инфекции и истощения. Новорожденному оказывалась квалифицированная помощь, однако 13 мая малыш скончался. Как отметили эксперты, последствия возникли на фоне тяжелой реакции организма на белково-энергетическую недостаточность, вызванную неправильным кормлением ребенка и потерей веса. Так, за неделю ребенок потерял 1 кг.

В конце марта семья ребенка переехала в город Карабаново, где его мать не встала на учет в детскую поликлинику. Когда стало ухудшаться состояние здоровья ребенка после неправильного кормления, женщина не сразу обратилась за медицинской помощью.

Отмечается также, что старший двухлетний сын женщины по заявлению матери с 2018 года находится под опекой государства и воспитывается в детском учреждении.

Прокуратура Владимирской области начала проверку по факту смерти новорожденного.

12 мая сообщалось, что СУ СК по Челябинской области начал проверку по факту смерти новорожденного. Тело малыша на берегу реки Атлян нашла женщина, гулявшая с собакой. Она считает, что ребенка после рождения положили в темный пакет и оставили у воды.